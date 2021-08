O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, ofereceu nesta segunda-feira à União Europeia (UE) e à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ajuda para repatriar pessoal destas organizações do Afeganistão, em paralelo à evacuação de espanhóis e afegãos que colaboraram com o país nos últimos anos.

Albares conversou por telefone com o alto representante para a Política Externa da UE, Josep Borrell, e com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, a quem expressou sua vontade de "transferir pessoal de ambas as organizações para a Espanha como ponto de entrada na União Europeia", informou a Chancelaria espanhola em um comunicado.