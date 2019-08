O governo da Espanha ofereceu neste domingo o porto do município de Algeciras, na região sulista da Andaluzia, para receber o navio humanitário Open Arms, que aguarda em frente à ilha italiana de Lampedusa com 107 migrantes resgatados no Mediterrâneo central.

O presidente do governo espanhol em exercício, Pedro Sánchez, ordenou a habilitação do porto devido à "recusa de Matteo Salvini (ministro do Interior da Itália) e às dificuldades expostas por outros países do Mediterrâneo" para o recebimento do navio, segundo um comunicado oficial.