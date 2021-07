A Espanha registrou nesta quarta-feira o preço médio da eletricidade mais caro da história do país, após vários meses de alta e de um aumento em combustíveis como gasolina e diesel, o que pode prejudicar a recém-iniciada recuperação da crise desencadeada pela pandemia de covid-19.

Em um momento em que muitas famílias sofrem com as consequências socioeconômicas da pandemia, os preços da energia, da habitação e de alguns alimentos fazem com que a inflação interanual espanhola se mantenha em 2,7%, a taxa mais elevada em quatro anos.