A Espanha passa a exigir, a partir desta segunda-feira, a apresentação de resultado negativo de teste PCR para detecção do novo coronavírus de todos os passageiros que entrarem no país por via aérea ou marítima, procedentes de países em risco.

A medida afeta todos que chegarem de origem com incidência acumulada nos últimos 14 dias superior a 150 casos de infecção por cada 100 mil habitantes. E o exame precisará ter sido realizado, no máximo, 72 horas do desembarque em território espanhol.