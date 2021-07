A terceira vice-presidente do Governo da Espanha e ministra da Transição Ecológica, Teresa Ribera, fala com a imprensa nesta quinta-feira, em Nápoles. EFE/Álvaro Padilla

A terceira vice-presidente do Governo da Espanha e ministra da Transição Ecológica, Teresa Ribera, defendeu nesta quinta-feira em Nápoles, no sul da Itália, que os países do G20 assumam um compromisso claro e decisivo no combate à crise climática e na neutralidade do carbono até 2050.

Ribera viajou a Nápoles para participar nesta cúpula interministerial, uma vez que a Espanha é um país convidado permanente do G20, que este ano se realiza sob a presidência italiana.