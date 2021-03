A ministra das Relações Exteriores da Espanha, Arancha González Laya, pediu nesta quinta-feira aos cidadãos de outros países para limitarem as viagens e serem "prudentes e responsáveis", e lembrou que todos os governos da Europa recomendaram que não se desloquem, exceto em casos de real necessidade.

A Espanha impôs restrições à mobilidade para as próximas semanas com o objetivo de evitar um novo aumento de casos do coronavírus. Estas medidas afetam apenas internamente, uma vez que permitem que turistas europeus viajem para o território espanhol.