Um juiz da Espanha pediu à França a extradição de José Antonio Urrutikoetxea, mais conhecido como Josu Ternera, ex-líder da organização terrorista ETA, para ser julgado por um atentado no qual morreram 11 pessoas.

Fontes da Audiência Nacional da Espanha informaram à Agência Efe sobre o pedido do juiz Ismael Moreno para que Ternera responda a 84 acusações envolvendo o atentado com carro-bomba contra um quartel da Guarda Civil na cidade de Zaragoza, no nordeste do país.