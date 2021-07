O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, condenou nesta quarta-feira o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise, e de sua esposa, e pediu unidade às forças políticas do país para superar esta situação.

Sánchez expressou sua "condenação absoluta" aos assassinatos na coletiva de imprensa que ofereceu em Riga ao lado do primeiro-ministro da Letônia, Arturs Krisjanis Karins, por ocasião de sua viagem ao Báltico.