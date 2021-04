O presidente do Governo español, Pedro Sánchez. EFE/Ballesteros

O chefe do governo da Espanha, Pedro Sánchez, vai propor na cúpula do clima convocada esta semana pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que os compromissos multilaterais na luta contra as mudanças climáticas sejam redobrados.

Sánchez será um dos 40 chefes de Estado e de governo que participarão amanhã e sexta-feira, de forma remota, dessa cúpula convocada por Biden logo assim que assumiu o poder e com a qual condicionou o retorno dos Estados Unidos ao consenso internacional sobre este problema.