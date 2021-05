O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez. EFE/Chema Moya

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou nesta sexta-feira que, a partir de 7 de junho, todas as pessoas vacinadas, independentemente do país de onde venham, poderão entrar na Espanha.

Sánchez fez este anúncio em seu discurso na Feira Internacional de Turismo em Madri (Fitur), em um evento organizado para apresentar o certificado digital que facilitará a mobilidade entre países da União Europeia (UE).