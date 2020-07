A transmissão do novo coronavírus na Espanha permanece em 224 surtos ativos, 23 há mais de dois dias, com 2.622 casos associados, a maioria deles controlados e relacionados a atividades de coleta de frutas e espaços em que as medidas preventivas são relaxadas, como ambiente familiar e vida noturna.

O ministro da Saúde, Salvador Illa, informou ao Congresso nesta quarta-feira sobre a situação epidêmica no país, um mês após o fim do estado de alarme, após o qual as pessoas foram autorizadas a deslocar-se entre todas as regiões e a atividade económica foi gradualmente retomada.