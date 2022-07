A Espanha concentrará seu período na presidência da União Europeia (UE) no segundo semestre de 2023 em fortalecer as relações com a América Latina do ponto de vista da cooperação.

Em declarações à imprensa, a secretária de Estado da Cooperação Internacional, Pilar Cancela, destacou a "grande oportunidade" que a Espanha tem de ser o "interlocutor preferencial" no que diz respeito à América Latina.