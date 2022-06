A ministra para Transição Ecológica da Espanha, Teresa Ribera, anunciou nesta quinta-feira que, até 2025, o país protegerá 25% de sua superfície marinha e que, para alcançar a meta, propôs a ampliação do espaço da Rede Natura 2000, a iniciativa de cooperação para conservação da União Europeia (UE).

A também terceira vice-presidente do governo espanhol participou dos eventos do "Impulso pela conservação marinha, realizada no Real Jardim Botânico, motivados pelo Dia Mundial dos Oceanos.