O governo da Espanha prorrogou nesta terça-feira pela décima vez, agora até o dia 6 de julho, as restrições de voos procedentes de Brasil e África do Sul, de modo a evitar a propagação de variantes do novo coronavírus.

Apenas cidadãos espanhóis ou andorranos, residentes de ambos os países e passageiros em conexão internacional para um país fora do espaço de Schengen poderão viajar de Brasil e África do Sul para a Espanha.