O governo da Espanha prorrogou nesta quarta-feira a obrigação de quarentena para passageiros provenientes do Brasil e também da África do Sul, além de ter imposto o procedimento aos de outros dez países, entre eles, Peru e Colômbia, como forma de evitar a propagação de variantes do novo coronavírus.

Segundo uma ordem administrativa emitida pelo Ministério da Saúde, que foi publicada hoje no Diário Oficial do país europeu, a norma entra em vigor na próxima segunda-feira e terá validade de 14 dias.