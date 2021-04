A ministra da Fazenda e porta-voz do governo da Espanha, María Jesús Montero, durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira, em Madri. EFE/Juan Carlos Hidalgo

O governo da Espanha decidiu, nesta terça-feira, em estender até o dia 11 de maio as limitações aos voos do Brasil e da África do Sul, de modo que, até essa data, apenas aeronaves provenientes destes países que tragam à bordo espanhóis ou residentes poderão pousar em território espanhol.

A porta-voz do governo, María Jesús Montero, na entrevista coletiva após o Conselho de Ministros realizado em Madri, lembrou que estas limitações estão sendo prolongadas "na medida em que a situação sanitária aconselhar" o que deve ser feito para evitar a circulação das variantes da Covid-19 desses países na Espanha.