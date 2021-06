O governo da Espanha prorrogou nesta terça-feira até o dia 22 de junho as restrições aos voos procedentes de Brasil e da África do Sul, bem como a obrigação de quarentena de dez dias para os da Índia, neste caso até o próximo dia 26.

Se for inferior a esse período, a quarentena deve ser prolongada durante toda a estadia, embora esse período possa terminar mais cedo se no sétimo dia a pessoa fizer um exame de diagnóstico de infecção aguda com resultado negativo, conforme foi estabelecido hoje em reunião ministerial.