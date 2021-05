O governo da Espanha decidiu nesta terça-feira prorrogar as restrições a voos procedentes de Brasil e África do Sul até o dia 25 de maio, o que significa que apenas as aeronaves ocupadas por espanhóis ou residentes poderão aterrissar nos aeroportos espanhóis.

A ministra porta-voz do governo espanhol, María Jesús Montero, afirmou em coletiva de imprensa em Madrid que essas limitações para evitar o contágio da Covid-19 poderiam ser suspensas antes dessa data, de acordo com a evolução da pandemia.