O governo da Espanha prorrogou novamente, dessa vez até 8 de junho, as restrições aos voos do Brasil e da África do Sul, de modo que apenas as aeronaves destes países ocupadas por espanhóis, andorranos ou residentes em ambos os países podem aterrissar nos aeroportos espanhóis.

A porta-voz do Executivo espanhol, María Jesús Montero, explicou hoje que estas limitações são adotadas para evitar a propagação de infecções da Covid-19.