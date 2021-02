O governo espanhol prorrogou até o dia 2 de março as restrições para a entrada de voos procedentes de Brasil, Reino Unido e África do Sul, exceto para cidadãos e residentes de Espanha e Andorra, devido às variantes do coronavírus Sars-CoV-2, (causador da covid-19) identificadas nesses países, segundo aprovou o Conselho de Ministros nesta terça-feira.

Em entrevista coletiva após a reunião, a ministra da Saúde, Carolina Darias, detalhou que esta é a quarta prorrogação das restrições a voos e barcos que procedem do Reino Unido: estará vigente do dia 16 de fevereiro a 2 de março.