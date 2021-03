O governo da Espanha prorrogou as restrições de voos diretos com Brasil, Reino Unido e África do Sul, medida que visa limitar a propagação no país das variantes do novo coronavírus, segundo ordem executiva publicada nesta sexta-feira.

Esta é a quinta vez que as restrições têm prazo estendido desde que foram decretadas, e com isso, ficarão em vigor até a próxima terça-feira.