A Espanha prorrogou nesta terça-feira, até meados de abril, as restrições de entrada no país, por via aérea ou marítima, de passageiros vindos do Brasil e da África do Sul, enquanto retirou o veto a quem chega do Reino Unido.

As pessoas provenientes do território britânico terão que ser submetidas as mesmas regras vigentes para aqueles que vêm dos países do Espaço Schengen, ou seja, apresentar um teste PCR negativo para o novo coronavírus, segundo informou a porta-voz do governo espanhol, María Jesús Montero.