EFE Madri 12 out 2021

Cerca de 85 refugiados afegãos desembarcaram nesta segunda-feira na base aérea de Torrejón de Ardoz, em Madri, de um avião procedente de Islamabad, no Paquistão, como parte da operação do governo da Espanha para retirar do Afeganistão colaboradores locais e suas famílias.

O grupo de afegãos, incluindo vários menores de idade, foi recebido pela ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles; o ministro de Relações Exteriores, União Europeia e Cooperação, José Manuel Albares, e o ministro de Inclusão, Segurança Social e Migração, José Luis Escrivá.