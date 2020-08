O Ministério da Saúde da Espanha registrou nesta terça-feira mais 3.632 novos casos do novo coronavírus, dos quais 1.418 foram diagnosticados nas últimas 24 horas, quase um terço deles em Aragão, região mais afetada pelas infecções recentes, totalizando 326.612 desde o início da pandemia.

Depois de Aragão, que registou 448 novos casos desde ontem, está o País Basco (norte), com 243, e depois Madri, com 190 novas infecções, segundo o último balanço do Ministério da Saúde.