O Ministério da Saúde da Espanha registrou, nesta sexta-feira, 14.389 novos casos de Covid-19, sendo 4.697 nas últimas 24 horas, elevando a quantidade de infecções para 640.040, enquanto o número de mortes é de 30.495 pessoas desde o início da pandemia, com a confirmação de 90 novas vítimas.

Mais uma vez, a região de Madri é a que apresenta o maior número de infecções em toda a Espanha, um terço do total com 1.553 positivos nas últimas 24 horas. Em seguida vem o País Basco, com 490 casos; Andaluzia, com 430, e Aragão, com 419, de acordo com dados oficiais.