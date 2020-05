A Espanha registrou nesta terça-feira mais 35 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, enquanto foram contabilizados 194 contágios, segundo dados do Ministério da Saúde.

Hoje, a pasta anunciou ter feito um ajuste com os totais de óbitos e de casos, em um processo de consolidação dos dados de acordo com a data de falecimento e de diagnóstico da enfermidade, não mais da comunicação feita com as autoridades.

Ao todo, foram registradas 27.117 mortes no país, e 236.259 infectados.

Em oito das 17 regiões do país, e nas cidades autônomas não houve qualquer notificação de morte, enquanto em outras cinco regiões, no máximo dois óbitos.

Além disso, dez dos territórios espanhóis notificaram cinco ou menos novos casos de infecção pelo novo coronavírus.

"Cada vez mais, há territórios em situação muito favorável", afirmou em entrevista coletiva o diretor do Centro de Alertas e Emergências Sanitárias, Fernando Simón. EFE

rcf/bg

(foto) (vídeo)