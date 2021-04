A Espanha registrou 56.118 novas infecções desde 1º de abril, início do feriado da Semana Santa, período em que a incidência acumulada aumentou 27,3 pontos e a pressão sobre as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) passou de 18,4% para 20%, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde local.

De acordo com o relatório oficial, nas últimas 24 horas foram confirmados 10.875 novos positivos na Espanha, com os quais a incidência acumulada volta a subir para 182 casos por 100 mil habitantes (7,5 a mais do que ontem).