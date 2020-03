A Espanha registrou mais 209 mortes devido ao novo coronavírus nas últimas 24 horas, alcançando assim o total 767, e os casos positivos chegaram a 17.147, com um aumento de 25%, de acordo com os últimos dados divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde.

Além disso, existem 939 pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 1.107que foram curados, segundo revelou hoje o diretor do Centro de Alertas e Emergências de Saúde, Fernando Simón, durante entrevista coletiva.

O número de pacientes positivos é 3.431 maior do que o divulgado ontem, e a taxa de aumento de 25% é superior a dos últimos dois dias (que girava em torno de 17% a 18%), acrescentou Simón.

"Pouco a pouco, estamos nos aproximando do pico do surto. Sabemos que é difícil, mas para atingir esse pico e dobrar para o outro lado, e esse é o objetivo, esperamos que seja nos próximos dias", disse o representante do órgão estatal.

DISTANCIAMENTO SOCIAL.

Simón destacou a importância da manutenção da medida de "distanciamento social", como forma de conter a propagação do coronavírus no país.

O diretor do Centro de Alertas e Emergências de Saúde garantiu que a taxa de letalidade da doença na Espanha não é superior a de outros países em grupos equivalentes, mas lembrou que apesar dos menores de 65 anos correrem menor risco de morrer, o estado de alerta na população geral precisa ser mantido.

Hoje, o Ministério dos Transportes divulgou que a taxa de ocupação dos trens em Madri e Barcelona, no dia anterior, foi de 15%, e ainda mais baixa nas demais cidades do país que contam com o serviço.

As medidas de confinamento adotadas pelo governo do país só têm como exceção os casos de trabalho ou de extrema necessidade. Desde a entrada em vigor, no começo desta semana, 60 pessoas já foram detidas por saírem de casa sem motivo.