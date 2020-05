A Espanha registrou um aumento no número de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, após a confirmação de 244 novas vítimas, após três dias consecutivos abaixo de 200, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira pelas autoridades locais.

Com isso, o número de mortes no país se aproxima de 26 mil, chegando a 25.857 até o momento. Já os novos casos do novo coronavírus confirmados pelos testes de PCR caíram para 685, chegando a 220.325 no total, informou o Ministério da Saúde espanhol.

Além disso, outras 2.516 pessoas foram curadas, totalizando 126.002 desde o início da epidemia.

Já os casos confirmados pelos testes de anticorpos, incluindo pessoas com Covid-19, como aqueles sem sintomas no momento do teste, são 33.357. Dessa forma, os positivos detectados na Espanha atingiram 253.682 no total, ou seja, 3.121 a mais que no dia anterior.

As regiões também relataram, sem especificar se foram detectadas por PCR ou testes de anticorpos, outros 802 casos de profissionais de saúde infectados, que agora totalizam 44.758.

As internações aumentaram no último dia em 857, chegando a 120.466, enquanto as novas internações em Unidades de Terapia Intensiva chegaram a 51.

Durante entrevista coletiva, o porta-voz do Ministério da Saúde, o epidemiologista Fernando Simón, confirmou "pequenas ondulações (de dados), mas sempre com uma clara tendência descendente" da epidemia.

Ele pediu para observar a evolução com uma perspectiva de tempo separada dos dados diários, o que pode exigir ajustes e correções, por exemplo, devido a atrasos nas notificações.

Além disso, ele pediu prudência e responsabilidade dos cidadãos para cumprir as condições e medidas de higiene e segurança ao ar livre para caminhadas ou esportes. Um passo atrás e perder o que ganhamos com o confinamento seria "terrível", alertou ele, para a população e para os profissionais de saúde.

A Espanha continua sendo o país europeu com o maior número de infecções e o quarto no mundo com mais mortes, atrás dos Estados Unidos, Reino Unido e Itália.