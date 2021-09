Os principais indicadores da pandemia da covid-19 na Espanha voltaram aos níveis registrados do verão do ano passado no país, antes do início da segunda onda de contágio, conforme indicam dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde.

A incidência acumulada é de 83,4 casos para cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, de acordo com boletim oficial. Além disso, há 979 pacientes internados com a doença provocada pelo novo coronavírus nas UTIs dos hospitais espanhóis.