A Espanha registrou um ligeiro aumento no número de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, com a confirmação de 176 novas vítimas - 53 a mais do que ontem -, totalizando 26.920 desde o início da pandemia, segundo informações divulgadas nesta terça-feira pelas autoridades locais.

Este é o quarto dia consecutivo em que o número de óbitos está abaixo de 200, o que significa que "os dados continuam mostrando uma tendência de queda favorável", disse hoje o epidemiologista Fernando Simón, porta-voz do Ministério da Saúde da pandemia.

Assim como o de vítimas, o número de novos casos do novo coronavírus também subiu de ontem para hoje, com a confirmação através de testes de PCR de 426 novas infecções, subindo o total para 227.436.

Por região, a Catalunha acumula 43% do total de novos casos, com 184 positivos em relação a ontem, enquanto Madri soma 48 e consolida o número diário, de acordo com os últimos dados oficiais.

O número de mortos está concentrado nas três comunidades autônomas mais afetadas (Madri, Catalunha e Castela e Leão) e sete outras têm menos de duas mortes.

"Mas ainda existem casos detectados e com risco de transmissão e, portanto, não podemos baixar a guarda", alerta Simón. EFE

