A Espanha registrou 164 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas - o mesmo número do domingo -, enquanto que a quantidade de novos casos caiu para 356, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pelas autoridades locais, mantendo assim a tendência de queda no número de infecções.

O número total no país de infectados desde o início da pandemia é de 218.011, já as vítimas estão em 25.428, segundo dados oficiais mais recentes, indicando que os pacientes recuperados do novo coronavírus atingiram 121.343, 2.441 no último dia.

A pandemia continua em declínio e o aumento de novos casos confirmados com um teste de PCR foi de 0,16% nas últimas 24 horas, enquanto os pacientes curados é seis vezes superior ao dos novos casos.

"Os dados de hoje são muito bons, mas não vamos cair na euforia", disse o porta-voz do Ministério da Saúde para a pandemia, o epidemiologista Fernando Simón, alertando que esses dados ocorrem após um longo fim de semana, por portanto, pode haver algum atraso nos relatórios.

Simón afirmou que esses bons dados eram "esperados" após o esforço que os espanhóis fizeram com o confinamento, mas insistiu: "que mesmo com os dados indo bem, não elimina o risco de reincidência".

A região de Madri permanece sendo a mais afetada pela pandemia, com 62.395 casos registrados oficialmente com testes de PCR e 8.376 mortes, seguidos pela Catalunha, com 50.366 casos e 5.220 óbitos.

A incidência da Covid-19 está diminuindo progressiva e constantemente há dias e a partir de hoje a Espanha inicia o fim gradual do confinamento, com a abertura de pequenas lojas e estabelecimentos de hotelaria, embora com limitações, em um processo que durará até o final de junho, de acordo com as previsões do governo.