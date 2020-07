A Espanha registrou um novo aumento de casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, com 1.525 infecções - 296 a mais do que ontem -, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira para o Ministério da Saúde local.

Pelo terceiro dia consecutivo, as novas infecções superam mil, depois dos 1.153 registrados na quarta-feira e 1.229 ontem.