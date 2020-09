O Ministério da Saúde da Espanha registrou, nesta terça-feira, 10.799 novas infecções por Covid-19, 3.125 nas últimas 24 horas - 30% delas em Madri -, elevando o número total desde o início da pandemia para 682.267 casos e 30.663 mortes, com 339 confirmadas neste último boletim.

De acordo com os dados das comunidades autónomas ao Ministério, Madri continua em primeiro lugar em relação às novas infecções, com 3.652 em comparação com os números de ontem, e 953 nas últimas 24 horas; seguido por Navarra, com 348; Andaluzia, com 335; e Aragão, com 308.