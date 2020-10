A Espanha registrou 37.889 novos casos de covid-19 desde a última sexta-feira, sendo 3.780 nas últimas 24 horas, elevando o número total de infecções desde o início da pandemia para 974.449 e as mortes para 33.992, com mais 217 óbitos anunciados nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde local.

De acordo com estes dados oficiais, o País Basco é a região que mais confirmou novos positivos entre ontem e hoje, com 634; seguido por Aragão, com 476; Navarra, com 466; Galiza, com 397, e Madri, com 354.