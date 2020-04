A Espanha, pelo terceiro dia consecutivo, registrou mais pacientes recuperados do que novos casos do novo coronavírus, após balanço divulgado neste domingo pelo Ministério da Saúde local, onde também mostra que nas últimas 24 horas teve uma redução no número de mortes.

O último balanço aponta que a Espanha teve nas últimas 24 horas 3.024 pacientes recuperados, enquanto que o número de novos infectados ficou em 1.729. Já as mortes pela Covid-19 ficaram em 288, 90 a menos do que ontem.

No total, desde o início da pandemia, o país tem até o momento 23.190 vítimas e 207.637 casos, confirmados por testes de PCR, que são os mais confiáveis. Já os curados está em 98.732.

O aumento diário de novos casos foi de 0,8% em 24 horas, enquanto o de óbitos foi de 1,3%, números que não eram vistos há semanas.

Com esses dados, a pandemia de coronavírus na Espanha mostra "uma tendência claramente descendente", disse hoje o porta-voz do Ministério da Saúde para a pandemia, Dr. Fernando Simón, insistindo que "a magnitude do declínio é importante".

Como nos dias anteriores, a região de Madri é a mais afetada pela Covid-19, com 59.126 casos registrados oficialmente, seguidos pela Catalunha, com 46.811 infecções.

Uma vez quebrada a curva de contágio, o objetivo agora é consolidar essa tendência e diminuí-la "com segurança", passar para "uma fase de abertura das medidas de restrição de mobilidade", disse Simón.

A primeira destas medidas, que permite que crianças de até 14 anos de idade saiam para a rua, estou em vigor hoje, embora com restrições, apenas uma hora por dia, acompanhada por um adulto, a menos de um quilômetro de casa.

Se a evolução positiva da pandemia continuar, a partir de 2 de maio, os adultos também poderão sair para se exercitar ou caminhar. EFE

