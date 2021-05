A pandemia de covid-19 continua a diminuir na Espanha, seguindo uma tendência de baixa iniciada há duas semanas no país, onde a incidência acumulada caiu para 180 casos a cada 100 mil habitantes nesta terça-feira, 8,3 pontos a menos do que no dia anterior.

De acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados 4.941 casos de covid-19 e 205 mortes por complicações da doença nas últimas 24 horas. O país contabiliza 3.586.333 contágios e 79.100 óbitos desde o início da pandemia.