A Espanha passou a registrar um ritmo menor de contágios do novo coronavírus, mas o número de pacientes internados com covid-19 em leitos comuns e unidades de terapia intensiva (UTI) aumentou, de acordo com os dados reportados por algumas regiões do país nesta segunda-feira.

A Catalunha, região espanhola mais afetada, superou a marca de 300 pacientes com covid-19 internados em UTIs e registrou na semana passada 25 mortes. Por outro lado, os contágios diários, apesar de ainda estarem elevados, têm caído.