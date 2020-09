O governo da Espanha aprovou nesta terça-feira a lei que regulará o trabalho remoto, que terá caráter voluntário, tanto para a empresa como para o trabalhador, e não significará a perda de direitos de quem aderir à modalidade.

Segundo explicou a porta-voz do governo, María Jesús Montero, ao término da reunião sobre o assunto, a lei estabelece a necessidade de assinar um acordo com o funcionário que vai trabalhar a distância mais de 30% da jornada semanal durante um período de três meses e a obrigação da empresa de pagar as despesas relacionadas.