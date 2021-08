A Espanha vai repatriar os cidadãos que estiverem no Afeganistão, a equipe diplomática em Cabul e os afegãos - acompanhados das famílias - que trabalharam com os militares e colaboradores espanhóis no país asiático.

O país não descarta a evacuação da embaixada caso seja necessário diante do avanço dos talibãs, que em poucos dias dominaram várias cidades afegãs e podem estar a cerca de 150 quilômetros da capital.