Os laços da Espanha com o México e seus cidadãos "não vão desaparecer", afirmou nesta quinta-feira a ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, ao comentar as declarações do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, referindo-se à necessidade de uma "pausa" nas relações entre os dois países.

"O México é um país irmão com o qual nos sentimos muito identificados e os laços que temos com os cidadãos do México e com o México não vão desaparecer em circunstância alguma", disse Robles, hoje, durante evento de reconhecimento das Forças Armadas espanholas por seu trabalho durante a pandemia da covid-19.