A Espanha retomará na próxima quarta-feira a administração da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, depois que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) garantiu que o medicamento é seguro e até agora não há evidência científica alguma entre o imunizante e caso de coágulos sanguíneos.

A ministra da Saúde espanhola, Carolina Darias, anunciou a medida em entrevista coletiva após a reunião extraordinária entre o governo central e as autoridades regionais, na qual foi unanimemente acordado retomar a campanha com a vacina do laboratório britânico.