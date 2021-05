O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, se comprometeu nesta sexta-feira a combater o extremismo violento nas redes sociais, a fim de combater a radicalização e o conteúdo terrorista que circula na internet.

Sánchez participou de uma cúpula virtual realizada em ocasião do segundo aniversário do Apelo de Christchurch, uma iniciativa lançada depois que um extremista matou 51 pessoas em duas mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia e transmitiu toda a ação através do Facebook. Em seu discurso, o chefe de governo espanhol propôs medidas concretas como o diálogo global com empresas de tecnologia, regulamentação específica e maior envolvimento da sociedade civil.