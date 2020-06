O Congresso da Espanha aprovou nesta quinta-feira o conjunto de regras para a prevenção e luta contra a Covid-19 que será aplicada após o estado de alarme ter terminado no último domingo, com atenção voltada para os surtos dos últimos dias, localizados e controlados por enquanto, mas com o medo de que eles se multipliquem.

O decreto-lei de medidas, aprovado pelo governo, é aplicado desde 21 de junho, quando a livre circulação foi permitida em todo o país e as fronteiras com o Espaço Schengen foram reabertas (com Portugal e outros países será em 1º de julho), após três meses de severas restrições de mobilidade para conter o contágio.

De acordo com a legislação espanhola, deve ser ratificado em seguida pelo Parlamento, onde o governo teve que renegociar com os partidos minoritários para obter o apoio necessário, uma vez que a coalizão de socialistas e esquerdistas do Podemos governa em uma minoria.

A incógnita é o que fará a principal força da oposição, o Partido Popular Conservador, que é muito crítico em relação à gestão da crise sanitária, às últimas prorrogações do estado de alarme e ao número oficial de mortes, pois afirma haver muito mais.

O Ministério da Saúde, com base nos dados fornecidos pelas regiões, notificou duas outras mortes por Covid-19 ontem, elevando o total de vítimas para 28.327 no total, enquanto 196 infecções ocorreram nas últimas 24 horas, totalizando 247.086.

Entre essas regras, destaca-se o uso obrigatório de máscaras em todos os locais abertos ao público, fechados ou descobertos, se não for possível manter uma distância mínima de segurança interpessoal de 1,5 metro; o desenvolvimento de planos de contingência para possíveis surtos e o reforço da atenção primária à saúde.

O ministro da Saúde, Salvador Illa, explicou ontem que o governo está preparando um plano de resposta contra uma segunda onda de Covid-19 pois o vírus "ainda está presente e pode nos atacar novamente", ao mesmo tempo em que constantemente apela à responsabilidade pessoal para evitar o contágio.