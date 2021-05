A Espanha segue reduzindo gradualmente a propagação do coronavírus, agora com uma incidência média de 144,5 casos por 100.000 habitantes em 14 dias, assim como a taxa de ocupação das UTIs para pacientes com Covid-19, que atualmente se situa em 17,7% dos leitos disponíveis, segundo dados oficiais.

O Ministério da Saúde espanhol registrou nesta quarta-feira 6.080 novas infecções, elevando o número total de infectados para 3.625.928 desde o início da pandemia, além de 66 mortes, o que aumentou o total de óbitos para 79.568.