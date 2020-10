O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê uma queda de 8,3% no Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro neste ano, 1,9 ponto percentual acima do esperado em junho, e entre as principais economias desse conjunto, a Espanha aparece como a que teria a pior recessão, de 12,8%.

O FMI acredita, portanto, que o declínio da economia espanhola será maior do que o esperado pelo governo do país, que, em sua última revisão, calculou uma retração de 11,2%.