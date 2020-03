A Espanha já soma 5.753 casos do novo coronavírus, com um aumento de 1.522 pessoas infectadas em comparação com a tarde de sexta-feira, enquanto o número de mortos subiu para 136, de acordo com dados publicados neste sábado pelo Ministério da Saúde.

No comunicado, o Ministério também informou que 517 pacientes foram curados e já tiveram alta médica.

O maior número de casos positivos para Covid-19 é detectado nas regiões de Madri (2.940 casos) e na Catalunha (509), e há casos positivos em todas as regiões da Espanha, exceto na cidade de Ceuta.

Esses novos números são divulgados pouco antes do governo espanhol anunciar hoje a declaração oficial do estado de alarme e as primeiras medidas excepcionais adotadas para tentar combater o alto índice de infecções, aproximadamente 33% por dia nos últimos dias. EFE

nac-rcf/phg