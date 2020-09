Com um total de 525.549 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, um aumento de 26 mil desde sexta-feira passada, a Espanha inicia nesta semana um ano escolar atípico. com diversas precauções de saúde e a incerteza sobre os efeitos da volta às aulas presenciais.

Mais de 8 milhões de alunos retornam às aulas nesta semana, após seis meses com as instituições de ensino fechadas, incluindo as férias de verão. Os cursos universitários serão retomados posteriormente.