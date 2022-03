Os ministérios de Ciência e Inovação e de Universidades da Espanha anunciaram nesta quinta-feira uma série de medidas para suspender relações de colaboração científica, acadêmica e institucional com Rússia e Belarus.

A decisão ocorre após a invasão russa contra a Ucrânia e em solidariedade ao povo ucraniano, diz um comunicado das pastas, que também informa que promoverão iniciativas e projetos destinados a reforçar as relações com a Ucrânia e a apoiar a comunidade científica e acadêmica do país.