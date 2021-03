Devido à pandemia de covid-19, a Espanha ficará pelo segundo ano consecutivo sem uma das festas mais conhecidas do país, a Tomatina, evento que reúne anualmente milhares de pessoas de diferentes países em uma batalha campal com tomates no município de Buñol, na província de Valência.

A prefeitura local anunciou nesta quinta-feira a suspensão do evento, no qual as ruas da cidade se tornam um cenário de guerra com tomates maduros como munição. Desde 1976, a celebração ocorre todos os anos na última quarta-feira de agosto.